Frau entwendet vier Paar Schuhe

In einem Schuhgeschäft in der Eschstraße machte sich am Montag eine Frau an den Regalen und den dortigen Kartons zu schaffen. Mehrere Kinder blockierten währenddessen den Gang, sodass diesen niemand betreten konnte. Nachdem die Gruppe das Geschäft verlassen hatte, fehlten vier Paar Schuhe aus den entsprechenden Kartons. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Frau hat in einem Geschäft in Bünde vier Paar Schuhe gestohlen. Der Gesamtschaden befindet sich im unteren dreistelligen Bereich. (Symbolbild).

Der Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Eschstraße in Bünde fiel am Montag um 16.39 Uhr laut Polizeibericht eine dunkel gekleidete Frau mit rund fünf Kindern im Alter von etwa zehn bis 15 Jahren auf: Die Kinder blockierten einen Gang, sodass diesen niemand betreten konnte, während die etwa 165cm große Frau an den Schuhregalen stand und sich an den dortigen Schuhkartons zu schaffen machte, schreiben die Beamten.

Als die Gruppe dann den Laden verließ, löste die Alarmanlage aus. Die 26-jährige Verkäuferin aus Hiddenhausen folgte daraufhin der Frau und den Kindern, um sie nach dem Grund der ausgelösten Alarmanlage zu befragen. Die dunkel gekleidete Frau beleidigte daraufhin die Verkäuferin und entfernte sich in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht weiter.

Neue gegen alte Schuhe ausgetauscht

Im Geschäft stellte die Hiddenhauserin dann fest, dass vier Paar Schuhe aus den entsprechenden Kartons entwendet wurden - dafür lagen alte, gebrauchte Schuhe darin. Es handelt sich um einen braunen Schuh der Marke Bench, einen schwarzen Adidas-Schuh sowie zwei paar Fila-Schuhe in schwarz-türkis und in orange-schwarz. Alle Schuhe haben Größe 39. Der Gesamtschaden befindet sich laut Polizeibericht im unteren dreistelligen Bereich.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach der Frau ein, diese verlief negativ. Nun wird um Zeugenhinweise gebeten.