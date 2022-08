Frau Fraune übernimmt

Werner Thorwesten wechselt zum 1. Oktober in die passive Phase der Altersteilzeit. Er hat 46 Jahre lang in der Stadtverwaltung gearbeitet, wechselte vom Ordnungsamt 1991 in die Bauverwaltung und war seit 2004 Fachbereichsleiter. „Große Fußstapfen, in die ich trete“, sagt Katharina Fraune.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar