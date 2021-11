Frau Hauptmann bleibt die Ausnahme

Sie fliegen Kampfflugzeuge, fahren Panzer und Lkw, kommandieren Kompanien und werden bei Auslandseinsätzen eingesetzt. Seit 20 Jahren stehen Frauen uneingeschränkt alle militärischen Laufbahnen offen, und deshalb begeht die Bundeswehr 2021 ein besonderes „Jubiläum“. Frauen bei der Bundeswehr sind heute Normalität. Das WESTFALEN-BLATT hat in der General-Weber-Kaserne in Höxter mit drei Soldatinnen über ihren Arbeitsalltag gesprochen.

Mittlerweile sind weibliche Soldaten in der ehemaligen Männerdomäne Bundeswehr angekommen. Sie gehören in Höxter zum Stadtbild. Beim ABC-Abwehrbataillon 7 in der General-Weber-Kaserne dienen 84 Frauen. „Das sind elf Prozent der Truppe“, berichtet Bataillons-Pressesprecher Leutnant Thorsten Wiedenbein. Frau Hauptmann Claudia Arndt (31) und die Zwillingsschwestern Lisa und Chera Stilting (22), beide tragen den Dienstgrad „Hauptgefreiter“, können sich über Probleme mit den vielen Männern nicht beklagen: „In Höxter läuft das. Frauen sind akzeptiert.“ Die Schwestern aus Wehrden arbeiten im Bataillonsstab und Hauptmann Arndt verantwortet als Kompanieeinsatzoffizierin, dass in der 3. Kompanie mit 100 Soldaten plus X alles perfekt läuft.