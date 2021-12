Der Fahrer eines Transporters hatte am Freitagabend beim Linksabbiegen auf der L754 bei Haaren die Vorfahrt missachtet. Bei der Kollision mit einem Renault Clio wurde eine Frau schwer verletzt, die in einem VW Golf an der Abzweigung wartete.

Laut Polizeiangaben war der 25-jährige Fahrer eines Baustellentransportfahrzeugs auf der Landstraße von Haaren kommend in Richtung Büren unterwegs. Bei der Abzweigung in Richtung Leiberg übersah er beim Linksabbiegen einen von Büren kommenden Renault Clio, der von einem 59-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein VW Golf 6, der von Leiberg in Richtung Haaren fahren wollte und an der Abzweigung wartete, schwer beschädigt. In diesem Fahrzeug saßen drei Frauen, eine von ihnen wurde schwer verletzt. Nach erster medizinischer Versorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei vor Ort im Dunkeln auf 20.000 Euro. Zum Einsatz kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Haaren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 18.30 Uhr konnte der betroffene Streckenabschnitt wieder freigegeben werden.