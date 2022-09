Frauen besuchen Ostsee

Die 1419 gegründete Universitätsstadt Rostock hat viele schöne und historische Seiten wie die astronomische Uhr aus dem 15. Jahrhundert in der gotischen Marienkirche in der Altstadt und das Rathaus, das gotische und barocke Stilelemente aufweist. Der Tagesausflug am Samstag führte in die Hansestadt Wismar und zurück nach Rostock mit Zwischenstopp in Kühlungsborn. Eine Reiseführerin war den ganzen Tag mit auf Tour. Wasserkunst, ein steinerner Brunnen im Renaissance-Stil aus dem späten 16. Jahrhundert (dem „Alten Schweden“), das älteste Bürgerhaus, die fünf großen Tore der Stadtbefestigung, der „Alte Hafen“ und die Schauplätze der „Soko Wismar“ begeisterten.

In Kühlungsborn lockten Strand und die Strandpromenade, die Seebrücke, die dampfbetriebene Schmalspurbahn „Molli“ und die Einkaufs- und Flaniermeile. Bevor es auf den Heimweg ging, führte eine Schifffahrt auf der Warnow von Rostock zum Seebad Warnemünde. Sehenswert der Leuchtturm, das Wahrzeichen von Warnemünde, die Seepromenade und der Alte Strom.