„Young Women in Public Affairs Award“: Lotta Lüke aus Bad Driburg gewinnt Ehrenamtspreis des Zonta-Clubs Höxter

Höxter/Bad Driburg

Sie liebt den Diskurs, möchte Frauen für die Politik begeistern und macht sich für dieses Herzensanliegen bei der Jungen Union mit großer Überzeugungskraft stark: Lotta Lüke (18) aus Bad Driburg ist ein vielversprechendes politisches Nachwuchstalent. Ihre Tatkraft bringt sie aber auch in zahlreiche weitere Ehrenämter ein. Der Zonta-Club Höxter hat dieses außerordentliche Engagement für Politik und Gesellschaft jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt: Er zeichnete Lotta Lüke mit dem „Young Women in Public Affairs Award“ 2022 aus.

Von Sabine Robrecht