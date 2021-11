Frauen für Kommunalpolitik begeistern

Kommunalpolitikerinnen im Kalletal arbeiten aktiv daran, dass mehr Frauen Interesse an der Kommunalpolitik finden. Gleichstellungsbeauftragte Sabine Kregel-Richert hatte die Kommunalpolitikerinnen aus dem Kalletal, die als sachkundige Einwohnerin, als sachkundige Bürgerin oder als Ratsfrau aktiv sind zum Austausch zu diesem Thema eingeladen.

Zehn Frauen waren der Einladung gefolgt. Ein Blick in die Besetzung der politischen Gremien im Kalletal zeigt, dass Frauen nicht proportional zu ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind. So ist der Rat mit 7 Ratsfrauen von 32 Ratsmitgliedern plus Bürgermeister besetzt ist.