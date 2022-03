Frauen sollen Unternehmen gründen

Paderborn

Um an beruflicher Selbstständigkeit interessierte Frauen zu unterstützen und all jene, die sich noch nicht trauen, zu ermutigen, hat die Garage 33, das Gründungszentrum der Universität Paderborn, in Kooperation mit dem Center for Entrepreneurship der Fachhochschule Bielefeld und der Technischen Hochschule OWL die Reihe „Woman up“ ins Leben gerufen.