Frauen stricken für Neugeborene

Die Rahdener Stadtverwaltung schenkt Familien, die in Rahden ihren Wohnsitz und gerade Nachwuchs bekommen haben, innerhalb der ersten Wochen oder Monate ein Willkommenspaket.

Mützen, Socken und Tücher für Babys in Rahden – großes Lob für ehrenamtliche Tätigkeit

Rahdener Frauen haben fleißig gestrickt und genäht, um mit ihren Handarbeiten das Willkommenspaket für Neugeborene in der Stadt zu bereichern.

Es enthält viele nützliche Informationen, die von der Familienstelle der Stadt Rahden zusammengestellt wurden. Darin zu finden sind aber auch immer gestrickte Mützchen, Söckchen und kleine Halstücher für die Babys. Diese Geschenke sind alle selbst gemacht: Mittlerweile gibt es zwölf Frauen – fast alle Seniorinnen und Landfrauen – die sie ehrenamtlich in Handarbeit anfertigen.

Koordinatorin war bislang die 89-jährige Herta Kokemoor, die früher ein Handarbeitsgeschäft in Rahden geführt hat. Aus Altersgründen übergab sie ihre Aufgabe Anfang des Jahres an Ulrike Kokemor, die von Anfang an mitgestrickt und -genäht hat.

Da im Jahr 2020 in Rahden mehr als 150 Babys geboren wurden, musste einiges neues Material angeschafft werden. Im Auftrag der Familienbeauftragten Heike Krüger besorgten Cypriane Husemann und Hertha Kokemoor insgesamt 140 Knäuel Wolle für Mützchen und Socken sowie 15 Meter verschiedener Jerseystoffe für die kleinen Halstücher.

In der Coronazeit strickten die Frauen sehr fleißig und jetzt sind schon fast alle Wollknäuel verarbeitet. Es entstanden 182 Mützchen und 140 Paar Socken.

Zu den Strickerinnen gehören Herta Kokemoor, Hildegard Hilker, Ingrid John, Hannelore Wlecke, Ingrid Kameier, Marlene Mittag-Jonas, Juliane Steinkamp, Helga Bergmann, Ulrike Kokemor sowie Ingrid Langhorst und Rosel Meerhoff. Parallel dazu nähten Ilka Mittag und Ulrike Kokemor 220 Halstücher, die auch als Spucktücher dienen können.

Alle Frauen sind schon gespannt darauf, wie sich die Geburtenrate der Stadt Rahden im Laufe des Jahres noch entwickeln wird – Mützen, Socken und Spucktücher sind auf jeden Fall ausreichend vorhanden.

Anfang des Jahres wurden bis Ende April bereits 85 Mützen, 45 Paar Strümpfe und 150 Halstücher an Heike Krüger übergeben. Den Rest nahmen Bürgermeister Dr. Bert Honsel und Cypriane Husemann kürzlich in Empfang.

„Wir bedanken uns bei allen Frauen, die so fleißig unterstützt haben“, sagen der Bürgermeister und die Familienbeauftragte. Wenn Corona es zulässt, werden am Ende des Jahres bei einer kleinen Weihnachtsfeier Erfahrungen und Anekdoten ausgetauscht.