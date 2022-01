Freibad in Bad Lippspringe wird vollständig geöffnet

Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Westfalen-Therme soll noch in dieser Woche unterzeichnet werden

Bad Lippspringe

Eine erfrischende Abkühlung an heißen Sommertagen, unbeschwerter Spiel- und Badespaß für Groß und Klein sowie ein neues Gastronomie-Angebot – die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf die Freibad-Saison in Bad Lippspringe freuen. Die Stadtverwaltung und die Westfalen-Therme setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und werden das Thermal-Freibad auch im Jahr 2022 gemeinsam betreiben. Das hat der Bad Lippspringer Rat am Montagabend im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung beschlossen.