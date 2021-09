Freibad soll abgerissen werden

Das neue Hallenbad am H2O ist nur eines vor vier größeren Neubauprojekten, die Bäderbetriebschef Markus Diering derzeit im Auftrag des Stadtwerke-Aufsichtsrates durchrechnen lässt. Bis Dezember möchte das Gremium zudem über Bauzeit und Kosten eines neuen Freibades im kleinen Feld, einer Sanierung der Eissporthalle und neuer Umkleidekabinen im Freibad Elverdissen informiert werden.

Stadtwerke Herford wollen Anlage im kleinen Feld runderneuern – neues Hallenbad kommt an das H2O

Mit der Entscheidung, das neuen Hallenbad auf dem Saunaparkplatz des H 2 O an der Wiesestraße zu errichten, ist der Abschied von einem überdachten Freibad im kleinen Feld verbunden. Garagen- und Zeltkonstruktionen aus den achtziger Jahren würden den Stürmen des 21. Jahrhunderts nicht standhalten; die Einhausung einer 50-Meter-Schwimmbahn würde einen in doppelter Hinsicht gigantischen Baukörper erfordern – gigantisch in den Bauaus-