Freibadpark wird eingeweiht

Für Freitag, 29. April, 11 Uhr, ist zur Eröffnung eine kleine Feierstunde mit geladenen Gästen geplant. Dazu hat die Stadt am Donnerstag eingeladen.

Im Zuge eines Bürgerentscheids war das Innenstadt-Freibad vor etwa 20 Jahren zugunsten des Bades in Gehlenbeck geschlossen worden. Als technisches Denkmal muss es allerdings in wesentlichen Teilen erhalten bleiben, und so wurde lange über eine passende Nachnutzung nachgedacht. Schließlich entschied sich die Stadt dazu, einen Bürgerpark zu errichten. In den Jahren 2014 und 2015 wurden mit viel Bürgerbeteiligung Ideen für die Umgestaltung gesammelt und schließlich ein naturnahes innerstädtisches Naherholungsgebiet mit Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsangeboten für alle Generationen geplant. Das Land NRW hielt dies für besonders förderungswürdig und so wurde im Herbst 2019 mit der Umsetzung begonnen.