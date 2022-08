Freier Eintritt für Hund und Herrchen

Schloß Holte-Stukenbrock

Riesenandrang herrscht am Dienstagmorgen am Safariland, die Autoschlange vor der Einfahrt zieht sich über mehrere hundert Meter. Auf eine ähnliche Resonanz hofft Klaus Kirchhoff am Sonntag, 11. September. Dann findet in Stukenbrock nicht nur der „Dog Day“ statt, sondern auch das Finale der von Kirchhoff organisierten Veranstaltung „Die große Hunde-Casting-Show“.

Von Dirk Heidemann