Freier Eintritt in die Bürener Freibäder

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Bürener Unternehmerschaft zusammengeschlossen und es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, freien Eintritt in die zwei Bürener Freibäder zu erhalten. Die erfolgreiche Aktion soll nach Auskunft von Bürens Wirtschaftsförderer Michael Kubat auch in diesem Jahr wiederholt werden.

In diesem Jahr soll die Fortsetzung dieser Initiative aus der Wirtschaft die vom Rat der Stadt Büren beschlossene „Bürener Schwimmlern-Offensive“ unterstützen. Bis zum Ende der Sommerferien am 9. August haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre freien Eintritt in die Freibäder in Büren und Harth/Weiberg.

Für viele Unternehmer sei dies „eine klare Herzensangelegenheit“, so Andreas Rüdiger, Unternehmer aus Büren und Mitglied des Stiftungsvorstandes der Bürener Bürgerstiftung, der dieses Jahr den Zusammenschluss der Bürener Unternehmen organisiert hat. Die Aktion sei nicht nur eine Fortsetzung aus dem vergangenen Jahr. Immer noch fehlte es manchen Kindern an der Schwimmpraxis, bedingt durch die Corona-Situation.

Michael Kubat bedankt sich für das Engagement der Bürener Unternehmerinnen und Unternehmer: „Diese Unterstützung der Bürener Schwimmlern-Offensive ist ein tolles, gesellschaftliches Zeichen und rundet das Gesamtpaket für unsere Kinder und Jugendlichen in Büren hervorragend ab.“

Weitere Informationen zur Bürener Schwimmlern-Offensive gibt es auf der Internetseite der Stadt Büren. Die Vertiefungsschwimmkurse für Kinder erfolgen im Freibad Harth-Weiberg. Für die Vertiefungskurse in den Sommerferien sind noch Plätze frei.