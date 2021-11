„Freiheit ist das einzige, was zählt“

Schloß Neuhaus

„Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts; ich bin frei“, lautet die Inschrift auf dem Grab des griechischen Schriftstellers Nikos Kazantzakis, Autor des berühmten Romans „Alexis Sorbas“. Sie war nur eine der zahlreichen Annäherungen verschiedener Dichter und Denker an den Begriff der Freiheit, seine Voraussetzungen und Konsequenzen, die am Samstag vor Beginn der 11. Kulturnacht in der Christuskirche Schloß Neuhaus eindrucksvoll an die Wand über dem Altar gespiegelt wurden.

Von Peter Lakebrink