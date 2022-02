„Freiherr“ soll sechszügig werden

Ansturm auf das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: 157 Mädchen und Jungen sind für das kommende Schuljahr für den neuen fünften Jahrgang angemeldet worden. Die Stadt plant daher, an der Bildungseinrichtung im Bünder Norden ab August mit sechs Eingangsklassen an den Start zu gehen.

Bereits seit einigen Jahren steht das „Freiherr“ in der Elterngunst ganz oben, die Anmeldezahlen reichten bislang locker für eine Fünfzügigkeit aus. Im Vergleichszeitraum 2021 waren bis Ende Februar aber „nur“ 137 Kinder von ihren Erziehungsberechtigten angemeldet worden. Auffällig: Nur knapp die Hälfte – nämlich 80 – der nun angemeldeten Mädchen und Jungen kommt überhaupt aus Bünde. Der Rest wohnt in den umliegenden Kommunen, vor allem in Rödinghausen und Kirchlengern.