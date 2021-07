Freilichtmuseum feiert Jubiläum

Bis 20 Uhr öffnet das Museum am „Juhubiläumstag“ seine Tore. An verschiedenen Standorten im Paderborner Dorf, an der Bockwindmühle und am Lippischen Meierhof sind von 10.30 bis 19 Uhr Erlebnisstationen aufgebaut, an denen noch einmal die schönsten Aktionen aus den vergangenen Jahren aufleben. Interessierte können Körbchen flechten, Bienen und Steckenpferde basteln, Freundschaftsbänder flechten oder Holunderflöten schnitzen. Es gibt Pflanzaktionen am Lippischen Meierhof, die Gäste können dem Museum einen Liebesbrief schreiben und es gibt eine Rallye, bei der Kinder den Spuren der Museumstiere folgen. Diese kostet 50 Cent und ist an der Museumskasse erhältlich.

Zudem bietet das Museum kostenlose halbstündige Kurzführungen an, die im Paderborner Dorf starten. Die Töpferei, die Schmiede und die Bäckerei sind geöffnet, und in der Textilwerkstatt wird das Weben und das Besticken von Taschentüchern gezeigt. Außerdem gibt es in der Scheune Siemensmeyer Einblicke in die Seilerei.

Grusel- und Geburtstagsgeschichten gibt es um 14.30 und um 16.30 Uhr von Lothar Schröer vor der Scheune Siemensmeyer im Paderborner Dorf zu hören. Bis um 15 Uhr können Erwachsene und Kinder stündlich im Pop-up-Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde Münster, das von Mittwoch bis Freitag im Museum zu Gast ist, eine Reise zu Sternen und Planeten unternehmen. Für die Stärkung zwischendurch sind an verschiedenen Standorten Imbissstände aufgebaut.

Aufgrund der begrenzten Besucherzahl an dem eintrittsfreien Tag und der Rückverfolgbarkeit müssen die kostenlosen Tickets vorher online gebucht werden. Es stehen drei Zeitfenster zur Verfügung: 9 bis 13 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 20 Uhr.

Informationen gibt es telefonisch unter 05231/706104 oder hier www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de.