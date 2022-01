Freisprüche im Prozess um gestohlene Masken

Bielefeld

Vor einem Jahr verschwanden aus dem Keller einer Apotheke in Jöllenbeck 20.700 neue, verkaufsfertig in Sechserpacks eingetütete FFP2-Masken. Eine Tat, die es in dieser Größenordnung in Bielefeld noch nicht gegeben hatte. Aufgeklärt ist der Diebstahl bis heute allerdings nicht.

Von Jens Heinze