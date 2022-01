Freizeitbegleiter werden gesucht

Menschen mit Behinderung sind im Alltag und in der Freizeit häufig auf externe Begleitung angewiesen. Der Familienunterstützende Dienst (FuD) in Warburg der Caritas Wohnen im Erzbistum Paderborn (CWW) sucht daher aktuell Freiwillige, die diese Begleitung gerne leisten.

Zum Dank für ihr bisheriges Engagement, haben die Freizeitbegleiter in der Hansestadt in diesen Tagen eine Tasche mit dem Aufdruck „Teilhabe mit Herz“ erhalten.

Der Familienunterstützende Dienst sorgt in den Kreisen Höxter und Paderborn mit Hilfe der Freizeitbegleiter für die Betreuung von Menschen mit Behinderung. „In der Pandemie sind unsere Freiwilligen immer wichtiger geworden für die Menschen am Standort in Warburg“, sagt Janine Poppke vom FuD-Team. „Sie haben wertvolle Arbeit geleistet, indem sie Menschen an der Tür abgeholt haben, um mit ihnen einfach nur die frische Luft zu genießen. Denn Teilhabe bedeutet eben auch etwas so Einfaches wie einen Spaziergang machen zu können“, berichtet sie.

Pandemie erschwert Treffen

Die notwendigen Schutzmaßnahmen während der Pandemie hätten das Zustandekommen dieser Treffen häufig sehr erschwert, zeitweise sogar unmöglich gemacht. „Um die bei einer Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdeten Menschen mit Beeinträchtigung zu schützen, haben die Freizeitbegleiter die Wohnhäuser nicht mehr betreten und sich mit den Klienten nur noch draußen aufgehalten. Das war im Sommer oft recht einfach, aber der Winter erschwert die Situation wieder“, berichtet Janine Poppke.

„Dank vieler Spenden von Unternehmen können wir unsere Freizeitbegleiter nun mit einer Tasche voller nützlicher und schöner Dinge ausstatten, um ihnen für ihren flexiblen Einsatz zu danken“, freut sich die Mutter zweier Söhne aus Warburg. „Eine Tasche, die allen anderen zeigt, dass hier ,Teilhabe mit Herz‘ stattfindet, wenn sie mit den ihnen anvertrauten Personen unterwegs sind“, so Poppke.

Gespendet haben die Taschen die Vereinigte Volksbank und Sport Mewes in Warburg. Gefüllt werden konnten die Taschen mit Power-Drinks, Block und Stift sowie Masken und Handcreme unter anderem dank Spenden dieser und weiterer Warburger Unternehmen: Schildkröten Apotheke, Teutonenburg Apotheke, Erasmus Apotheke, Rewe Markt und Bioladen Wedde. „Unser Dank gilt sowohl allen Spendern als auch allen Freizeitbegleitern“, so Janine Poppke.

Gut gerüstet für den Winter

Gut gerüstet sind die Freizeitbegleiter nun in einen Winter gestartet, der „es hoffentlich vielen Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht, wenigstens einen Spaziergang in der Natur zu genießen“. Wenn die Situation es erlaube, seien auch Ausflüge und Mitmach-Angebote des CWW geplant, etwa ein Kinobesuch oder eine Koch-Aktion.

Interessierte, die als Freizeitbegleiterin oder Freizeitbegleiter im Familienunterstützenden Dienst aktiv werden oder sich erst einmal beraten lassen wollen, könnten sich unter Telefon 05641/93184 oder per E-Mail an fud-wohnen@cww-paderborn.de melden.