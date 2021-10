Freude am Lesen wecken

Ob zu Hause, im kleinen Kreis oder digital – am 20. November wird in ganz Deutschland vorgelesen. Zum bundesweiten Vorlesetag finden auch im Kreis Höxter viele Aktionen für Kinder und Jugendliche statt.

Dazu lädt das Integrationszentrum des Kreises Höxter ein. Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern sollen im Kreisgebiet wieder Aktionen in unterschiedlichen Sprachen organisiert werden. Hierfür werden noch Ideen sowie Vorleserinnen und Vorleser gesucht, informiert der Kreis in einer Pressemitteilung

„Den Ort, die Zeit und die Bücher können die Veranstalter selbst bestimmen. Auch die Sprache, in der vorgelesen wird, kann frei gewählt werden“, erklärt Filiz Elüstü, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter. Die Aktionen sollten sich jedoch gezielt an Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund oder junge Flüchtlinge richten.

Ziel des bundesweiten Vorlesetages ist es, bei allen Kindern – egal welcher Herkunft – die Begeisterung für das Lesen zu wecken. „Aber auch der Vorlesetag wird in diesem Jahr etwas anders ablaufen. Viele Aktionen können nicht wie gewohnt im Beisammensein stattfinden, da die Abstände gewahrt werden müssen“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher. „Doch das bietet auch viel Raum für neue Ideen, für kreative und digitale Lesungen.“

Auch digitale Lesungen sind möglich

Für die Planung der Vorlese-Aktionen hat Filiz Elüstü eine Bitte an die Organisatoren: „Beachten Sie in jedem Fall die 3G-Regeln. Organisieren Sie bitte möglichst nur kleine Vorleseaktionen innerhalb ihres Umfelds. Falls Sie als Vorleserinnen oder Vorleser in einer fremden Einrichtung tätig werden wollen, besprechen Sie bitte vorab mit den jeweiligen Ansprechpersonen, inwiefern dies möglich ist. Am einfachsten sind deshalb digitale Lösungen.“

Vereine und Organisationen, die sich am Vorlesetag beteiligen möchten, können ihre Aktionen bei Filiz Elüstü, Telefon 05271/9653612, und Eva Lisa Mlody, Telefon 05271/9653611, vom Kreis Höxter sowie per E-Mail an ki@kreis-hoexter.de anmelden. Die Termine werden dann auf der Homepage des Kommunalen Integrationszentrums (www.integration.kreis-hoexter.de) angekündigt.