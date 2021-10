Freude auf „fast normale Veranstaltung“

Am Sonntag, 10. Oktober, bietet der Herbsttreff „Goldener Oktober“ in Werther reichlich Gelegenheit zum Bummeln, Plaudern und Einkaufen

Werther

Gut eine Woche vorher sind die Wertheraner Händler und ihre Mitstreiter zuversichtlich: Ja, der beliebte Herbsttreff „Goldener Oktober“ in Werther wird aller Voraussicht nach stattfinden. Am Sonntag, 10. Oktober, sollen die Besucher dann einmal mehr durch die Innenstadt bummeln können, Leckereien in spätsommerlicher bis herbstlicher Atmosphäre genießen – und in aller Ruhe durch die Geschäfte bummeln können, die am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen.

Von Volker Hagemann