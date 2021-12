Mit der Bökendorfer Weihnacht will der Heimatverein Bökendorf „in ungewissen Zeiten eine kleine Freude bereiten, die den Tag erhellt“ – so formuliert es Sandra Ortmann vom Heimatverein.

Wurde die Weihnacht in der Vergangenheit über drei Tage begangen, ist in diesem Jahr Samstag, 18. Dezember, der zentrale Tag an der Ideenwelt.