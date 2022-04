Arbeitsgemeinschaft Brauchtum im Schloß Holte-Stukenbrocker Ortsteil Liemke richtet Maibaum her – Festumzug am Samstag

Schloß Holte-Stukenbrock

Wenn es in Liemke um die Vorbereitungen für das traditionelle Maibaumfest geht, sind viele fleißige Hände gefragt. Bereits zum 20. Mal wird in diesem Jahr auf dem Kirchplatz ein stattlicher Baumstamm in den Himmel ragen.

Von Uschi Mickley