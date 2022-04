Freude über eine neue Kollegin

Groß ist die Freunde in der Rahdener Zahnarztpraxis Savenije, mit Dr. Andrea Ewald neben dem Chef Gustav Savenije wieder ein zweite angestellte Zahnärztin zu haben. Seit Januar bereits hat sich die neue Kraft erfolgreich in der Praxis eingearbeitet. seit dem 15. März ist sie auch offiziell Teil des Teams. Dazu gehört neben Gustav Savenije auch Dr. Denise Möller.

Zahnärzte-Team in Rahden (von links) Gustav Savenije, Dr. Andrea Ewald und Dr. Denise Möller.

Nach dem Weggang einer Kollegin galt es für Savenije, eine neue Zahnärztin für die Rahdener Praxis zu finden. Das sei ihm mit Dr. Ewald gelungen. Die 43-Jährige hatte zuvor in einer Praxis in Lübbecke gearbeitet. Die Mutter zweier Kinder ist vor acht Jahren in den Mühlenkreis gezogen. „Ich fühle mich auf dem Land durchaus wohl“, sagt sie.