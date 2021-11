Freundschaft stiftete Ehe

Diamantene Hochzeit in Istrup: Am Dienstag, 16. November, vor 60 Jahren haben sich Werner (81) und Maria (79) Streich, geborene Ruske, in der St.-Michael-Pfarrkirche in Brakel ihr Ja-Wort gegeben.

Kennengelernt haben sich die beiden im Sommer 1958 in der Flechtheimer Straße in Brakel, denn dort wohnte damals die Braut. Werner Streich besuchte seinen Freund, der ein Nachbarjunge von Maria Streich war. Zu dieser Zeit war das Paar in derselben Firma in Brakel beschäftigt, er in der Produktion, sie in der Verwaltung. Im Jahr 1960 haben sich die Zwei verlobt, ein Jahr später wurde geheiratet.

Nachdem das erste Mädchen, Rita, geboren war, entschloss sich das Paar, ein eigenes Heim zu bauen. Die Wohnung im elterlichen Haus der Ehefrau wurde allmählich zu klein. Als sie im neuen Eigenheim in der Breslauer Straße wohnten, wurden zwei weitere Kinder, Werner jun. und Annette, geboren.

Werner und Maria Streich wohnten dort 40 Jahre, bis sie im Jahr 2005 ihr Haus verkauften und in Istrup einen Bungalow errichteten. Der parkähnliche Garten zählt neben dem Kartenspielen zu ihren Hobbies. Nicht nur die Gartenarbeit macht dem Jubelpaar viel Freude, sie können auch die Mußestunden im Strandkorb auf der Terrasse genießen. Seit nunmehr sechs Jahren leben sie dort zufrieden in der Nähe ihrer Tochter und Enkelkinder.

Im Jahr 2000 erhielt Werner Streich das Bundesverdienstkreuz für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Suchtprävention. Er gründete und leitete eine Selbsthilfegruppe in Zusammenarbeit mit der Caritas Brakel. Hierbei wurde er von seiner Ehefrau Maria tatkräftig unterstützt.

Zu den ersten Gratulanten am Ehrentag gehören die Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder Marina, Leon und Mareike.