Fridays for Future ruft in Bielefeld zur Demo auf

Fridays for Future ist wieder da. Zum „globalen Klimastreik“ ruft die Bielefelder Gruppe zur Demonstration in der Innenstadt auf.

„Globaler Klimastreik“: Schwere Verkehrsbehinderungen am Freitag in der Innenstadt

Mehr als 5000 Teilnehmer werden in Bielefeld zur Demonstration von Fridays for Future erwartet.

Bis zu 5000 Teilnehmer werden am Freitag zum „globalen Klimastreik“ der Bewegung Fridays for Future in der Innenstadt erwartet. Die Kundgebung, die sich auch gegen den Krieg in der Ukraine richtet, soll um 14 Uhr am Hauptbahnhof beginnen, gefolgt von einem Umzug durch die Innenstadt zur Abschlussveranstaltung vor dem Rathaus. Massive Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten.