Frieda Sening seit 25 Jahren dabei

Diese besonderen Jubiläen wurden jetzt mit einem Empfang in der Caritas-Geschäftsstelle in Gütersloh gewürdigt. Vorstand Matthias Timmermann und Stefanie Schache, Leitung Personalmarketing und -entwicklung, gratulierten den drei Mitarbeiterinnen und überreichten Blumen und Präsente. „Wir freuen uns sehr, dass Sie seit so vielen Jahren mit Herz und Seele dabei sind und sich für andere Menschen engagieren“, sagte Vorstand Matthias Timmermann.

Gisela Hils ist seit Ende 1996 bei der Caritas. Knapp 20 Jahre war sie in der ambulanten Pflege für die Sozialstation Verl im Einsatz. 2015 wechselte sie in den Caritas-Service für Senioren, wo sie Ansprechpartnerin für den Hausnotruf ist. Zudem ist Gisela Hils seit vielen Jahren in der Mitarbeitenden-Vertretung aktiv.

Frieda Sening arbeitet ebenfalls in der ambulanten Pflege und Betreuung. Seit ihrem Start 1996 hat sie in Verl und Schloß Holte-Stukenbrock Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf dabei geholfen, so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.

Vanessa Engel arbeitet seit 20 Jahren als Pflegekraft im Caritas-Haus St. Anna in Verl, das Menschen, die nicht mehr allein leben können oder möchten, ein neues Zuhause bietet.

Bei dem Empfang blickten die drei Kolleginnen zurück auf die vergangene Zeit, lobten das gute Miteinander und die menschliche Atmosphäre im Team Caritas. Nach wie vor gibt die Arbeit allen sehr viel, auch wenn sie mitunter herausfordernd sein kann. „Ich würde hier gern noch mal 25 Jahre weiterarbeiten. Man bekommt so viel zurück“, sagt Gisela Hils. „Ein liebes Wort, ein Lächeln der Menschen, die wir auf ihrem persönlichen Weg unterstützen – das ist so unendlich viel Wert“, ergänzt Vanessa Engel. Das besondere Dienstjubiläum bedeute ihr sehr viel, sagt Frieda Sening. „Es ist toll, dazuzugehören und so viel miterlebt zu haben.“

Als Zeichen der Wertschätzung lädt der Caritasverband Gütersloh regelmäßig seine langjährigen Dienstjubilare zu einem Empfang in die Geschäftsstelle ein. „Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die schon jahrzehntelang bei uns tätig sind“, freut sich Stefanie Schache, Leiterin Personalmarketing und -entwicklung. „Das zeigt, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen.“

Ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, das sei dem Verband ein besonderes Anliegen. Wer bei der Caritas anfängt, den erwarten unter anderem ein sicherer Job, gute Bezahlung, ein angenehmes Betriebsklima, Bonusleistungen und vieles mehr. „Zufriedene Beschäftigte sind die besten Markenbotschafter überhaupt“, sagt Stefanie Schache.

Weitere Infos unter: www.caritas-jobs.info.