Friedhof soll reaktiviert werden

Die Mitglieder des Bezirksausschusses Bonenburg haben sich in ihrer jüngsten Sitzung grundsätzlich dafür ausgesprochen, einen Bereich des alten Bonenburger Friedhofes, der aktuell von einer Hecke umgeben ist, zu reaktivieren und neu zu gestalten. „Angedacht ist, in diesem Bereich einmal Rasengräber anzulegen“, erläutert Bezirksausschussvorsitzender Gerhard Rose dieser Zeitung auf Nachfrage.

Der alte Friedhof in Bonenburg mit dem Bereich, der dann neu gestaltet werden soll.

Rasengräber sind Grabformen, die sowohl für die Beisetzung von Urnen als auch für die Beisetzung von Särgen genutzt werden können. Für die Reaktivierung des alten Friedhofes, die in der Ortschaft schon seit einiger Zeit Thema ist, hatte sich die Bonenburgerin Martina Schwiddessen in einem Antrag an den Bezirksausschuss stark gemacht.