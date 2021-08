Friedhofspflege soll in eigene Hand

Lübbecke

Auf den Lübbecker Friedhof kommen in nächster Zeit eine Menge Veränderungen zu. So soll die Grünpflege ab 2022 in städtischer Hand liegen. Außerdem wird die Friedhofskapelle saniert, deren Anbau abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. All das hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Lübbecke in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht.

Von Arndt Hoppe