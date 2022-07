Friedrich Merz klettert auf Windrad

Marsberg

Der enge Fahrkorb in der Mitte des Windradturms, in dem zwei schlanke Personen Platz finden, braucht etwas mehr als sechs Minuten bis oben. Dann geht es zu Fuß weiter – über zwei festmontierte Leitern, zehn Meter senkrecht nach oben, immer mit einem Gurt gesichert. Zum Schluss noch durch eine Luke, und der Blick geht in die Ferne. „Toll!“, ruft Friedrich Merz (66) und strahlt.

Von Christian Althoff