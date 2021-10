Frin erhält die goldene Ehrennadel

Nachdem Oberst Karl-Heinz Neu die Arbeit des Vorstands der vergangenen zwei Jahre stichpunktartig aufgezählt hat und vor allem die Verabschiedung der Satzung, die Digitalisierung und die Mitgliederaktionen in den Vordergrund gestellt hatte, wurden zahlreiche Mitglieder für 50-, 60-, 65- und 70-jährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein geehrt. Bereits am Nachmittag konnten zwei Schützenbrüder am St.-Antonius- Seniorenheim ihre Ehrung entgegennehmen.

