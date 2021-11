Frisch gestrichen!

Fünf Bahnhöfe in Ostwestfalen-Lippe profitieren aktuell von einem Sofortprogramm des Bundesverkehrsministeriums. Sie werden renoviert, sollen heller, komfortabler und umweltfreundlicher werden. Neben dem Bielefelder Hauptbahnhof sind dies die Stationen in Altenbeken, Gütersloh, Minden und Warburg.

Insgesamt sind in NRW 70 Bahnhöfe in das Programm aufgenommen worden, fließen 19 Millionen Euro in die Renovierungsarbeiten. „Ein wichtiger Beitrag, unsere Bahnhöfe attraktiver zu machen“, sagte Jeannette Winter, Vorständin Produktion der DB Station & Service AG, am Donnerstag in Bielefeld.