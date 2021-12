Frische Lebensmittel in Pandemie gefragt

Unter freiem Himmel, an Ständen, die in geräumigem Abstand zueinander angeordnet sind, ist das Einkaufen in Sachen Infektionsschutz wohl eine der sichersten Shopping-Varianten. „Die Coronakrise hat dem Marktgeschehen einen merklichen Besucherzulauf beschert“, sagt denn auch Carlos Aragues Bremer, Prokurist der Deutschen Marktgilde, am Rande der Weihnachtsaktion auf dem Spenger Wochenmarkt.

„Gerade in der Pandemie, in der Gesundheit zu einem großen Thema geworden ist, sind frische und vitaminreiche Lebensmittel gefragt.“ Auch sei die Verfügbarkeit regionaler Produkte in dieser Zeit ein wichtiger Aspekt. Die Menschen hätten durch Homeoffice und Kurzarbeit Zeit gefunden, an Vormittagen den Wochenmarkt zu besuchen und Lust bekommen, sich etwas Gutes zu gönnen.

Den treuen Marktkunden haben Bremer und Kollege Peter Ellersiek, Marktmeister des Spenger Wochenmarktes, mit geschenkten Schoko-Weihnachtsmänner und Einkaufstaschen jetzt im Namen der Gilde und der Beschicker „Danke“ gesagt.

„Momentan erleben wir die Kunden wieder etwas verhaltener“, berichtet Bremer. Er nehme an, es liege an der Unsicherheit, welche Spielregeln für den Marktbesuch gelten: Maske, ja oder nein? G-Nachweis erforderlich? Beides sei übrigens kein Muss.

Generell habe der Wochenmarkt aber eine treue Stammkundschaft. Bremer: „Diese Kunden schätzen das Einkaufen von Mensch zu Mensch, die Beratung, den Service und die Frische der Produkte.“ Auch sei das Bewusstsein für nachhaltiges, verpackungsfreies Einkaufen gestiegen.

Eine Idee, die künftig noch mehr junge Menschen für den Einkauf auf dem Wochenmarkt gewinnen soll, ist die bargeldlose Bezahlung. „Wir hoffen, langfristig auch die Standbetreiber in Spenge von dieser für die Kunden sehr komfortablen Zahlungsart überzeugen zu können“, so Bremer.

Ellersiek misst der sozialen Komponente beim Wochenmarktbesuch große Bedeutung zu. „Hier trifft man sich, man kommt und schaut, wer zufällig noch da ist und hält ein Schwätzchen. Es gibt auch kleine Gruppen, die sich am Markttag in einem Café in der Nähe treffen und auf dem Heimweg noch schnell den Einkauf erledigen“, erzählt er. „Der Markt ist eine echte Bereicherung für Spenge“, bestätigt Wilfried Vollmer, der als regelmäßiger Kunde seinen Einkauf zu Fuß erledigt.

Fleisch und Wurstwaren, Fisch, Obst, Gemüse, Backwaren und Textiles finden Besucher jeden Dienstag von 8 bis 13 Uhr im Lönsweg. Gelegentlich gibt es Wechsel in der Belegung. Bremer betont, man freue sich immer über neue Stände, die das Angebot erweitern. Vielen Beschickern mangele es allerdings momentan an Personal, so dass sie keine Kapazitäten hätten, sich neue Absatzmärkte zu erschließen. „Wir sehen das in vielen Städten“, so der Gilden-Vertreter.