Frische Luft und ein pinkes Armband

Doch so gespalten fühlten sich die Passanten gar nicht, die am Sonntagnachmittag in aller Ruhe durch die Innenstadt schlenderten. Die Familie Wulfmeyer aus Herford zum Beispiel hegte ein viel größeres Interesse an der Frage, in welchem Schaufenster das Bild ihres Sohnes Jonas auftauchen würde: „Es war gleich das erste Schaufenster, das wir aufsuchten. Das Schuhgeschäft von Tscheche am Alten Markt.“ Dennoch haben sich die drei die Zeit genommen, auch die anderen Bilder und Stiefel in den Schaufenstern teilnehmender Geschäfte anzusehen: „Das ist eine gute Aktion. So beschäftigen wir uns auch mit den Läden und deren Angeboten.“

