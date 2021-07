Frischer Lesestoff für die Ferien

Warum wünschst Du Dir ein Buch?“ – so lautete die Frage, die Kristin Flagmeier und Steve Neuber den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der großen Waschbär-Sommercamp-Buchverlosung gestellt hatten. Und 41 Kinder aus Vlotho, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen und Herford antworteten. Alle Gewinner wurden zur Preisübergabe eingeladen.

„Von den 41 Gewinnern sind immerhin 22 Kinder und Jugendliche im Alter von ein bis 16 Jahren gekommen“, freut sich Kristin Flagmeier über den großen Zuspruch.

Die Sommercamp-Initiatorin hatte in Kooperation mit der Bielefelder Buchhandlung Kronenklauer beziehungsweise deren Inhaberin Sandra Diekmann für jedes Kind das passende Buch ausgewählt. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, wir planen jetzt eine langfristige Kooperation“, betont Flagmeier.

Nicht nur Bücher landeten im Verlosungskorb, sondern auch kleine Geschenke als Dankeschön fürs Mitmachen, angefangen bei Luftballons und Stiften über Lesezeichen bis hin zu Knete und Pixibüchern. Finanziell unterstützt wurde die Aktion von der Steuerberatungsgesellschaft Prepens & Kollegen aus Porta Westfalica.

„Die Kinder waren so aufgeregt bei der Preisverleihung. Hinterher hat die Eisdiele Pugliese aus Uffeln noch je einen Eisbecher an die Kinder verteilt – als Spende. Dafür möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken.“ Der Lesestoff für die Ferien und die eiskalte Köstlichkeit zauberten den Mädchen und Jungen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht.

Das Thema Lesen liegt den Sommercamp-Organisatoren am Herzen, so wird in den Sommerferien eine individuelle Leseförderung für Kinder und eine Beratung zum Erwerb der Lesekompetenz angeboten.