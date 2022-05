Frischer Wind weht in Brakels Stadthalle

Brakel

Hier wurden unzählige rauschende Feste gefeiert, Freundschaften geschlossen, Gemeinschaft gelebt – und das soll im Herzen des Kreises Höxter auch in Zukunft so bleiben: Deshalb saniert die Stadt Brakel aktuell in mehreren Abschnitten die Stadthalle für etwa zwei Millionen Euro.

Von Dennis Pape