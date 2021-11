Frischmarkt plötzlich geschlossen

Boke

Manch ein Boker reibt sich immer noch verwundert die Augen, wenn er am Landolinusplatz vorbeikommt. „Einfach zu ist der Frischmarkt Büscher – von einem auf den anderen Tag, ohne Ankündigung“, sagt ein 75-jähriger Boker, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Und der Rentner hat Recht. Freitag vor einer Woche war der Frischmarkt Büscher in Boke an der Kirche noch geöffnet, einen Tag danach, am Samstag, war er geschlossen. Der Betreiber möchte sich dazu aber nicht äußern.

Von Kerstin Eigendorf