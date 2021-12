Frischwasser wird teurer

Von 2022 an ist ein Preis von 1,65 Euro pro Kubikmeter Frischwasser wie angekündigt zu zahlen. Aktuell kostet diese Menge 1,47 Euro. Auch in Warburg wird der Wasserpreis erhöht – ab 2022 auf 1,54 Cent pro Kubikmeter. Für die Erhöhung hat der Willebadessener Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig votiert. Bürgermeister Norbert Hofnagel sprach von einer „moderaten Erhöhung“. Um kostendeckend zu arbeiten, führe an ihr kein Weg vorbei, sagte Franz Josef Kusch (SPD). Dem schloss sich Hubert Gockeln (CDU) an. „Wer die Gebühren der Nachbarstädte sieht, weiß, dass wir da noch weit hinterher hinken“, sagte er.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar