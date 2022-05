Frischzellenkur fürs Bad Lippspringer Stadtfest

Bad Lippspringe

Die Badestadt will seinem Stadtfest im Herbst eine Frischzellenkur verordnen. „Wir sind mitten in der Planungsphase“, erläuterte Asli Noyan, Leiterin des Stadtmarketings, am Mittwochabend im Wirtschaftsförderungsausschuss. Eines aber steht bereits heute definitiv fest: 2022 wird es erstmals wieder einen Stadtfestumzug geben.

Von Klaus Karenfeld