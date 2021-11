Friseursalon-Clique bekommt Auszeichnung

Der Bumerangorden ist die außergewöhnlichste Auszeichnung, die im Steinheimer Karneval verliehen wird. Bei der Feier des „Elften im Elften“ der StKG gab Präsident Dominik Thiet die Entscheidung zur 39. Verleihung bekannt: Der Wanderorden wurde an die Karnevalsclique des Friseursalons Voß und stellvertretend an Ingrid Voß verliehen.

Steinheimer Karnevalsgesellschaft verleiht Bumerangorden zum Auftakt in der Stadthalle

Sie folgen auf die Gruppe Take Drive, die zuletzt geehrt wurde. Es sei eine blendende Idee des Ehrenpräsidenten Meinolf Lambertz gewesen, den Orden von Jahr zu Jahr neu auf die Reise zuschicken, mit dem sich Dankbarkeit, Anerkennung und Wertschätzung verbinde, so Thiet, der es in seiner Laudatio wieder einmal spannend machte, bis er auf den Ratschlag des geheimnisumwitterten Bumerangordensträger-Elferratsschattenkabinetts das Geheimnis lüftete.