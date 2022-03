Frist für Verträge bis 30. April verlängert

„Rahden kommt dem Schritt in Richtung Komplettausbau eines Glasfaser-Versorgungsnetzes im gesamten Gebiet der Stadt ein ganzes Stück näher“, vermeldet die Stadt Rahden gemeinsam mit der Firma „Gustav Internet“.

Glasfaserausbau: Stadt und „Gustav Internet“ hoffen auf Unterstützung der Anwohner in Rahden

Das schnelle Internet per Glasfaser: Die Stadt Rahden möchte dies für alle Bürger möglich machen. Die Frist für die Vorverträge wurde jetzt noch einmal verlängert.

„Das stark steigende Interesse mit vielen hundert Vertragseingängen allein in den vergangenen zwei Wochen hat gezeigt, dass großer Bedarf an einer Realisierung des Gesamtprojektes besteht“, schreibt dir Firma Gustav.

Da aber noch nicht die für einen Komplettausbau ausreichende Anzahl von Verträgen eingegangen sei, werde der Zeitraum für die Vertragseinreichung bis zum 30. April verlängert. „Aktuell sind rund 1500 von etwa 2500 benötigten Verträgen eingegangen“, heißt es in der Mitteilung.

Anschluss wäre kostenlos

„Bei Erreichen der Quote wird das Gesamtgebiet mit der Kernstadt und den verbleibenden Ortslagen kostenlos ohne Baukostenzuschuss für den Hauseigentümer in Kooperation mit Primevest als Investor in die passive Infrastruktur und GFS als Generalunternehmer für den Bau realisiert“, schreiben Stadt und „Gustav“.

Stadt wünscht sich "Multiplikatoren"

„Um den Ausbau zu ermöglichen, benötigen wir die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner. Wir haben in anderen Projekten die Erfahrung gemacht, dass sich einige Nachbarn, Multiplikatoren und Vereine sehr aktiv dafür eingesetzt haben, dass die Quote erreicht wird“, schreibt die Firma.

„Es ist besonders wichtig, dass sich der Nutzen des Technologiewechsels auf Glasfaser vor Ort jedem einzelnen erschließt. Auch gerade diejenigen, die heute im Innenstadtgebiet bereits etwas besser, aber nicht zukunftssicher versorgt sind, tragen mit ihrem Vertrag zum Gelingen des Glasfaser-Vollausbaus bei, der dadurch für alle ländlichen Bereiche überhaupt erst ermöglicht wird“, betont Dennis Kornehl, Geschäftsführer von „Gustav Internet“.

Produktverträge können bei „Gustav Internet“ per Post, E-Mail-Scan oder vor Ort bei EP Hauke abgegeben werden.

Die Interessenbekundung für die Glasfaser können alle Rahdener ab sofort unter der folgenden Internetseite unverbindlich anmelden und Vertragsunterlagen anfordern:

www.glasfaser-rahden.de