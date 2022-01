„Froh, dass die Schulen offen sind“

Erleichterung an der Lippe-Grundschule in Boke und der Franz-Stock-Realschule Hövelhof

Delbrück/Hövelhof

„Corona nervt!“ Darin sind sich am ersten Schultag alle Kinder einig – egal, ob an der Grundschule in Boke oder an der Realschule in Hövelhof. Daraus, dass er es inhaltlich genauso sieht, macht Jochen Welschmeier, Leiter der Realschule Hövelhof, keinen Hehl. Mit einem Augenzwinkern sagt er: „Offiziell würde ich es natürlich positiver formulieren: Da müssen wir durch.“

Von Kerstin Eigendorf