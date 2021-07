Fröhliches Picknick mit Gentleman

Paderborn

„Das habe ich mir so lange gewünscht“, sagt Gentleman bei seinem Konzert im Schlossauenpark in Paderborn. Nach zwei Jahren Berufsverbot freue er sich, endlich wieder live vor Menschen zu spielen. Sein Auftritt ist der zweite in der Reihe der Picknickkonzerte in Paderborn.

Von Rebecca Borde