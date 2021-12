Froli stiftet 1000 Bäume für Naturwald

Schloß Holte-Stukenbrock

Das in Schloß Holte-Stukenbrock ansässige Unternehmen Froli hat am Freitag im Rahmen der „Plant-my-Tree-Aktion“ 1000 Bäume gestiftet und gepflanzt. Die Aufforstung erfolgte in einem ehemaligen Waldgebiet nahe Lüdenscheid, das innerhalb der letzten zwei Jahre vollständig den Borkenkäfern zum Opfer gefallen ist.