Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in Bad Lippspringe ereignet hat.

Die beiden am Unfall in Bad Lippspringe beteiligten Fahrzeuge.

Gegen 10.40 Uhr war eine 25-jährige Frau mit einem Fiat Punto auf der Straße Am Steintor stadteinwärts unterwegs. In der Kurve zur Lange Straße driftete sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kombi, mit dem ein 28-Jähriger stadtauswärts fuhr.