Früh raus im Dienst der Sicherheit

In der Kernstadt Steinheim übernehmen ein großer Unimog und ein kleiner Traktor das Räumen der meisten Wege. Mitarbeiter Raphael Haase (rechts) und Bauhofleiter Christoph Kleine müssen in diesen Tagen immer früh raus aus den Federn.

Auch wenn es in höher gelegenen Nachbargemeinden in diesen Tagen bereits ein wenig weiß war, musste der Winterdienst des Bauhofs Steinheim bisher noch nicht ausrücken. Ob Schnee und Eis drohen, erfahren Kleine und sein Stellvertreter Stefan Peters über den Wetterbericht in den Medien oder eine Wetter-App auf dem Smartphone. In diesen Tagen, wenn die morgendlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, müssen Kleine und Peters im wöchentlichen Wechsel die Lage morgens checken. „Zwischen 6 und 20 Uhr müssen wir der Streupflicht gerecht werden, wie die Privathaushalte auch“, sagt Christoph Kleine, seit vielen Jahren im Bauhof der Stadt beschäftigt und seit gut drei Jahren dessen Leiter.