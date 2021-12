Frühjahrsprogramm steht

Hoffnung auf Besserung der Corona-Situation in den kommenden Monaten – Stadthalle Delbrück stellt Besucherrückgang fest

Delbrück

„Wir waren im Spätsommer sehr glücklich, ein buntes Programm anbieten zu können. Was wir durften und konnten, haben wir möglich gemacht. Die Freude der Besucher und der Künstler war groß. Zunächst galt 3G, nun 2G und bei Konzerten 2G-plus“, berichtet am Mittwoch in einem Pressegespräch die Geschäftsführerin der Stadthalle Delbrück, Anja Bauer.

Von Axel Langer