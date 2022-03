Frühjahrsputz am Holster Berg

Auf dem Friedhof am Holster Berg bei Nieheim hat Juprona, eine Initiative des Nieheimer Heimatvereins, die Vogelhäuschen und Fledermauskästen gereinigt und für die kommende Brutsaison vorbereitet. Juprona hat zurzeit etwa zehn aktive Mitglieder. Laut Christof Drewes, Landschaftsgärtner und ehrenamtlicher Leiter der Juprona, war der Großteil der Nistkästen sowie alle Fledermauskästen in der letzten Saison besetzt. Da diese teilweise von der Haselmaus als Winterquartier genutzt werden, hatte Drewes mit der Reinigungsaktion noch bis Anfang März gewartet. Zusätzlich hängten die jungen Leute noch weitere 50 neue Nistkästen auf, so dass inzwischen etwa 150 Brutmöglichkeiten für Singvögel auf dem Avenatura-Friedhof verteilt an den Bäumen hängen.

Diese Art des Grabschmucks gehört nicht in einen Begräbniswald. Foto: privat

Hergestellt wurden die aus Lärchenholz gebauten Nistkästen von Schülern der Schule unterm Regenbogen in Eversen. Und so waren auch der Schulleiter Reiner Conze, der zuständige Werklehrer Torsten Hördemann sowie die Schüler Kim-Lena Schaub und Sevio Henning bei der Frühjahrsaktion zugegen, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen und sich mit den jungen Leuten der Juprona auszutauschen. Dorothea Fiene, Mitarbeiterin des Avenatura-Friedhofes versorgte alle mit warmen Getränken und Brötchen. Sie wies noch einmal darauf hin, dass die Regeln des Friedhofs nur vergänglichen Grabschmuck zulassen: „Leider halten sich nicht alle an diese Vorgaben, so dass wir immer wieder Grabschmuck aus Plastik, Steine, sogar LED-Lichter und Kerzen von den Gräbern einsammeln müssen.“