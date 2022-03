Frühlingsfest auf dem Frankfurter Weg in Paderborn

Paderborn

Auch wenn es nach zwei Jahren Corona kaum noch jemand für möglich halten mag: In Paderborn steht in vier Wochen das erste große Straßenfest des Jahres 2022 auf dem Programm. Die Interessengemeinschaft Frankfurter Weg will am Sonntag, 3. April, den Frühling zünftig begrüßen.

Von Ingo Schmitz