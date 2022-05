Löhne

60 Projekte in fünf Jahren – das Strukturprogramm Regionale hat in OWL viele Weichen dafür gestellt, wie Stadt und Land in Zukunft Hand in Hand gehen können. Mit dem „UrbanLand Sommer“ sollen sie den Bürgern im Präsentationsjahr noch einmal nähergebracht werden. Im Kreis Herford sind die Visionen im Rahmen des Löhner Frühlingsfestes präsentiert worden. Die Besucher erwartete neben einer Aktions- und Informationsfläche ein vielseitiges Programm in der Innenstadt.

Von Lydia Böhne